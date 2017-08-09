$
Нефть
Золото
сегодня, в 20:18
Новости

Хакеры опубликовали личные данные актеров из «Игры престолов»

Злоумышленники продолжают шантажировать HBO

Хакеры, ранее укравшие у кабельной и телесети HBO полтора терабайта конфиденциальной информации, выложили в сеть личные данные актеров, снимающихся в сериале «Игра престолов».

РИА Новости сообщает, что список с личными данными актеров был в одном из похищенных хакерами документов. Среди пострадавших — Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера, Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен). В сеть попали их номера телефонов, домашние и почтовые адреса.

Хакеры требуют от руководства канала выкуп за отказ от дальнейшей публикации украденных данных. Речь идет о «шестимесячной зарплате в биткоинах». По словам киберпреступников, у них ушло полгода на взлом HBO.

«Практика» следит за ситуацией с утечкой данных телесети. Издание сообщало о публикации сценария очередного эпизода. Хакеры затем выложили и сам эпизод за несколько дней до того, как его должны были показать по телевидению.

comments powered by HyperComments
не пропустите
Новости
Большинство американских сенаторов поддержали санкции против России
Новости
Daily Mail: Россия представила высокотехнологичную моторизованную экипировку из «Звездных войн»
Образ жизни
Шпинат — допинг долголетия