Хакеры опубликовали личные данные актеров из «Игры престолов»

Хакеры, ранее укравшие у кабельной и телесети HBO полтора терабайта конфиденциальной информации, выложили в сеть личные данные актеров, снимающихся в сериале «Игра престолов».

РИА Новости сообщает, что список с личными данными актеров был в одном из похищенных хакерами документов. Среди пострадавших — Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера, Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен). В сеть попали их номера телефонов, домашние и почтовые адреса.

Хакеры требуют от руководства канала выкуп за отказ от дальнейшей публикации украденных данных. Речь идет о «шестимесячной зарплате в биткоинах». По словам киберпреступников, у них ушло полгода на взлом HBO.

«Практика» следит за ситуацией с утечкой данных телесети. Издание сообщало о публикации сценария очередного эпизода. Хакеры затем выложили и сам эпизод за несколько дней до того, как его должны были показать по телевидению.