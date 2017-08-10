HBO приобрела права на показ фильма «Заложники» Ризо Гигинеишвили

Американская телесеть HBO приобрела права на показ фильма «Заложники» российского режиссера Ризо Гигинеишвили.

Создатели картины рассказали об этом ТАСС. По словам собеседников агенства, HBO купила «Заложников» для показа в Восточной Европе. Франция, Испания, Италия, страны Скандинавии и Китай также приобрели прокатные права.

Создатели напомнили о фестивальном успехе ленты. «Заложники» получили призы на «Кинотавре» и были представлены на Берлинском кинофестивале. В сентябре «Заложников» покажут на одном из крупных фестивалей в США.

Над производством фильма совместно работали кинодеятели России, Грузии и Польшы. «Заложники» основаны на реальных событиях 1983 года, когда группа молодых людей захватила самолет и попыталась сбежать из СССР. По словам режиссера, создатели хотели показать психологическую сторону этой истории.

Фильм выйдет в российский прокат 21 сентября.