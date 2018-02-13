Hearts for Art: музеи Москвы проведут всемирную акцию в День влюбленных

В День всех влюбленных, 14 февраля, Третьяковская галерея, Институт русского реалистического искусства и музей AZ проведут международную акцию Hearts for Art.

До 15 февраля посетители музеев смогут поместить бумажное сердце напротив произведения, которое им больше всего понравилось, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Акция действует в основной экспозиции Новой Третьяковки, в основной экспозиции и выставке «На краю цвета. Владимирская школа живописи» ИРРИ и на выставке «Атака Дон Кихотов. Дали. Зверев» Музея AZ», – сказано в сообщении.

В Институте русского реалистического искусства также подготовили специальную программу. Гости смогут посетить экскурсию для двоих или попробовать сет от шеф-повара.

Акция Hearts for Art («Сердца для искусства») проводится в пятый раз. Первая акция прошла в Оклендском музее Калифорнии и Музее искусств Коламбуса.