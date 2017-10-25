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25 октября, в 16:26
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Хирург-рекордсмен по операциям на работающем сердце посетил Урал

Профессор Поль Сержант из Бельгии прибыл в Областную клиническую больницу №1

Профессор Поль Сержант из Бельгии, который сделал больше всего операций в мире на сердце, приехал в Областную клиническую больницу №1 Екатеринбурга.

Он является одним из ведущих мировых специалистов коронарного шунтирования на работающем сердце, сообщается на портале правительства Свердловской области.

В Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов Поль Сержант курирует лечение ишемической болезни сердца без его остановки. Эта методика считается более щадящей, особенно для пожилых людей. Однако такая операция считается более сложной и требует особых навыков от хирурга.

Сержант усовершенствовал специальные приспособления, помогающие стабилизировать миокард того участка, на котором происходит вмешательство.

Стабилизатор применяют кардиохирурги Центра сердца и сосудов ОКБ №1. Зарубежные коллеги предлагают расширить методику, которую можно  применять для большего числа пациентов.


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