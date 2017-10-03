ХК «Локомотив» уволил главного тренера

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил об отставке главного тренера. С поста уходит Алексей Кудашов — в последнее время работы под его руководством хоккеисты стали заметно уступать соперникам. Железнодорожники потерпели поражение сразу в пяти последних матчах, причем, в трех из них счет был одинаково разгромным (1:6).

Контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщает «Интерфакс». Кудашов уходит не один — с ним тренерский штаб покидают Александр Савченков и Андрей Козырев. Кто займет место ушедших тренеров пока неизвестно.

Несмотря на чувствительные поражения в последних матчах, «Локомотив» занимает шестое месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и подает большие надежды, поэтому желающих тренировать профессиональных спортсменов, наверняка, будет немало.