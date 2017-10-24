Ходорковский призвал не бойкотировать выборы

Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский призвал граждан России не бойкотировать выборы. По его мнению, отказ от голосования — это самооправдание бездействия для обывателя и проявление безразличия к судьбе своей страны.

«Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», — заявил Ходорковский на своей странице в Facebook, где выделил три задачи для демократического движения. Он призывает граждан добиваться регистрации всех желающих кандидатов, которые могут собрать голоса, голосовать за любого приемлемого кандидата или, если таковой отсутствует, против всех (испортить бюллетень) и поддерживать продвижение кандидатами важных для будущего страны вопросов.

Среди таких вопросов Ходорковский называет поэтапный переход к парламентской форме правления и сокращение полномочий президента во внутренней политике, децентрализацию и федерализацию России, признание самостоятельности регионов в некоторых сферах, независимость судебной системы, которой можно добиться с помощью расширения полномочий суда присяжных, а также отстранение администрации президента и ФСБ от назначения судей.

В заключение Ходорковский подчеркнул, что поддержит любого, кто будет выступать за парламентаризм, федерализацию и реально независимую судебную власть.