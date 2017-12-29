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Хоккейная молодежная сборная России разгромила сверстников из Белоруссии

Матч завершился со счётом 5:2

В игре третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная России сыграла со своими сверстниками из Белоруссии. Матч завершился разгромной победой россиян со счетом 5:2.

На 11-й минуте встречи отличился Алексей Полодян, а спустя 2 минуты шайбу в ворота белорусов забросил Герман Рубцов. На 24 и 49 минутах дублем отметился Клим Костин, а на 45-й – Артур Каюмов. Две шайбы в ворота сборной России забросили Дмитрий Дерябин и Сергей Пищук.

Прямую трансляцию матча сборных России и Белоруссии телезрители могли увидеть на телеканале Матч ТВ.

Напомним, что наша молодежная сборная на втором месте в группе B с шестью очками, а вот сборная Белоруссии – на последнем и очков в своем активе не имеет.

 


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