Хуснуллин рассказал о сроках запуска первой волны переселения

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что первые участники программы реновации получат новые квартиры уже в этом году.

Он заявил, что Москва готова к запуску первой волну переселения, сообщает ТАСС. Для переселения уже готовы квартиры в нескольких новостроях. В процессе проектирования и строительства находятся более 230 площадок, на которых возведут около 3,5 миллионов квадратных метров жилья.

“Сегодня, заканчивая 2017 год, мы можем уверенно сказать, что мы очень активно начали заниматься реновацией. Первую волну переселения мы готовы физически поднять. Для этого есть закон, деньги, мощности”, – сказал чиновник на пленарной дискуссии.

Хуснуллин подчеркнул, что программа реновации очень сложная, так как необходимо снести все хрущевки и построить новые районы в городе. По его словам, первые участники программы переедут в новые квартиры до конца 2017 года.