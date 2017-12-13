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13 декабря, в 11:04
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Хуснуллин рассказал о сроках запуска первой волны переселения

Участники программы реновации получат новые квартиры в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что первые участники программы реновации получат новые квартиры уже в этом году.

Он заявил, что Москва готова к запуску первой волну переселения, сообщает ТАСС. Для переселения уже готовы квартиры в нескольких новостроях. В процессе проектирования и строительства находятся более 230 площадок, на которых возведут около 3,5 миллионов квадратных метров жилья.

“Сегодня, заканчивая 2017 год, мы можем уверенно сказать, что мы очень активно начали заниматься реновацией. Первую волну переселения мы готовы физически поднять. Для этого есть закон, деньги, мощности”, – сказал чиновник на пленарной дискуссии.

Хуснуллин подчеркнул, что программа реновации очень сложная, так как необходимо снести все хрущевки и построить новые районы в городе. По его словам, первые участники программы переедут в новые квартиры до конца 2017 года.

 


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Анатолий
Гость
Анатолий

Ну ведь деньги на реновацию и правда подготовлены, стартовые площадки есть, а значит реально скоро будет и первая волна реновации!

9 дней 20 часов назад
Костя
Гость
Костя

Повезет тем кто отметит Новый год уже в новой квартире. Жаль, что проект лет 20 назад не начали реализовывать.

9 дней 20 часов назад
Валера
Гость
Валера

Мне кажется первым переселенцам особенно повезет. Показательные квартиры для готовят как никак))

9 дней 14 часов назад
Алексей
Гость
Алексей

Ничего себе. Времени конечно не так много осталось, но я уверен, что счастливчики постараются успеть переехать в новые квартиры, что бы встретить в них Новый год.

9 дней 4 часов назад