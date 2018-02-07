И снова в бой? Биткоин восстанавливается после резкого падения

Курс биткоина начал восстанавливаться после резкого падения ниже $7 тысяч.

По данным портала CoinMarketCap, в среду, 7 февраля, криптовалюта торгуется в пределах $7,5 тысяч. Рост за сутки составил более 19%.

Капитализация рынка криптовалют составляет $350 миллиардов, из которых на биткоин приходится около 35%.

Биткоин – это инновационная платежная система и новый вид денежных средств. Используя одноранговую (peer-to-peer) технологию, биткоин функционирует без центрального органа управления или банков. Обработка транзакций и эмиссия биткоинов выполняется коллективно участниками сети.

Ранее Рraktika.ru писала, что в понедельник курс биткоина резко упал ниже $7 тысяч. В конце прошлого года курс криптовалюты был относительно высоким. В начале февраля 2018 года он подешевел в 2,8 раза.