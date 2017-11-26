IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен пока не готов ответить на вопрос о сроках восстановления в организации членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как передает RT, в воскресенье, 26 ноября, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

“У нас будет возможность рекомендовать восстановление ВФЛА в любой момент. Но мне сложно сказать, когда это произойдет”, – заявил Андерсен.

По словам главы IAAF, Россия выполнила не все необходимые для восстановления критерии. В частности, речь шла о восстановлении Российского антидопингового агентства.