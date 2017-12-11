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11 декабря, в 17:15
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ИАЦ прокомментировал правовой статус Каспийского моря

На cовещании 5 декабря свое мнение высказал Сергей Лавров

Во вторник, 5 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в ходе cовещания министров иностранных дел прикаспийских государств. Среди них – Азербайджанская республика и республика Казахстан, Иран и Туркменистан.

– Важное политическое мероприятие, в ходе которого особое внимание было уделено работе над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписание которой планируется в 2018 году на саммите в Казахстане. Таким образом, определение правового статуса Каспийского моря должно стать точкой отсчета для решения большинства проблем данного региона, – прокомментировали специально для Praktika.ru специалисты информационно-аналитического центра.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно о планах министра иностранных дел Российской Федерации по встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным.


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