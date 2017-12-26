ИАЦ: россияне стали счастливее в 2017 году

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, жители России адаптировались к новым условиям жизни, и в 2017 году “Индекс счастья” россиян превысил докризисные показатели.

В ИАЦ эксклюзивно для Praktika.ru рассказали, насколько значительна положительная динамика и какие именно факторы могли бы повлиять на ее улучшение.

Россия в 2017 году заняла 49-е место в списке 155 стран по уровню счастья, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом на семь позиций.

Основные трудности, с которыми сталкиваются россияне, все-таки носят материальный характер: на первом месте низкие зарплаты и низкий уровень жизни. На втором — низкие пенсии и проблемы, связанные с пенсионной группой, на третьем — безработица. При этом россияне не ожидают значительного улучшения своего материального положения в будущем, отмечают эксперты.

“По сути, речь о том, что кризис якобы закончен, негативные ожидания должны снижаться, но динамика подъема настолько неуверенная, что ощущения, что завтра будет лучше, чем сегодня, у людей не складывается”, – заключили аналитики ИАЦ.

Эксперты уверены, что правительству стоит внимательно проанализировать эти данные и сделать определенные выводы для себя: что надо сделать в перспективе, чтобы жители страны были уверены в завтрашнем дне.