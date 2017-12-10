IBU: Кубок мира по биатлону пройдет в Тюмени

Заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2017-2018 все-таки состоится в Тюмени, Международный союз биатлонистов (IBU) решил не отбирать у российского города право проведения соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IBU Андерса Бессеберга.

Уточняется, что решение было принято на заседании исполкома IBU, которое прошло в австрийском городе Хохфильцен в воскресенье, 10 декабря. На встрече было принято решение не отнимать любые соревнования, которые должны проводиться на территории России.

«Эти соревнования уже в расписании и наша задача – вернуть Россию в соревновательную семью как можно быстрее после Олимпиады», — цитирует ТАСС Бессеберга.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира по биатлон пройдет в Тюмени 22-25 марта следующего года.

Ранее Praktika.ru передавала, что МОК разрешил спортсменам из России выступать на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральной символикой.