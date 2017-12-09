ICAN призвала страны НАТО подписать Договор о запрете ядерного оружия

Руководитель Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN Беатрис Фин призвала государства-членов НАТО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Документ был принят ООН в июле 2017 года, сообщает ТАСС. “Я надеюсь, что члены альянса и генсек НАТО продемонстрируют нам, что действительно работают над тем, чтобы достичь этой цели”, – сказала Фин.

Беатрис Фин будет награждена в воскресенье, 10 декабря, Нобелевской премией мира, которая была присуждена ICAN в октябре за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям применения ядерного оружия.

Международная кампания ICAN состоит из неправительственных организаций, расположенных в более чем 100 странах. Все они выступают за запрещение ядерного оружия.