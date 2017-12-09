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09 декабря, в 17:36
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ICAN призвала страны НАТО подписать Договор о запрете ядерного оружия

Международная кампания включет неправительственные организации из более чем 100 стран

Руководитель Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN Беатрис Фин призвала государства-членов НАТО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Документ был принят ООН в июле 2017 года, сообщает ТАСС. “Я надеюсь, что члены альянса и генсек НАТО продемонстрируют нам, что действительно работают над тем, чтобы достичь этой цели”, – сказала Фин.

Беатрис Фин будет награждена в воскресенье, 10 декабря, Нобелевской премией мира, которая была присуждена ICAN в октябре за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям применения ядерного оружия.

Международная кампания ICAN состоит из неправительственных организаций, расположенных в более чем 100 странах. Все они выступают за запрещение ядерного оружия.


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