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Игорь Малашенко возглавит предвыборный штаб Собчак

Девушка намерена добиваться освобождения политзаключенных

Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году, рассказала о человеке, который возглавит ее предвыборный штаб. Им станет политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

«Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года», — цитирует ее РИА Новости. Ксения Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех». Также она намерена добиваться освобождения политзаключенных.

В начале своей пресс-конференции она потребовала освободить политических заключенных и прекратить незаконное преследование невиновных людей.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявляла, что не намерена участвовать в президентских выборах 2018 года, пояснив, что считает политическую карьеру скучной, о чем ранее писала «Практика».


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