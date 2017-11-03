Игорь Цыкунов: фильм «Матильда» — всего лишь центр циклона

Фильм «Матильда» не устает привлекать внимание даже после выхода на широкие экраны. Эксперт по коммуникациям Игорь Цыкунов пояснил причины популярности киноленты Алексея Учителя.

«Скандал вокруг фильма «Матильда» — прекрасный пример использования пиар-технологий. Создается якорное событие, вокруг которого постоянно формируются резонансные информационные поводы. Это что-то вроде смерча, «всасывающего» в себя все, что находится поблизости», — отметил соавтор книги «Практическая психология PR и журналистики».

По мнению эксперта, благодаря постоянной подпитке повод разрастается и становится заметным событием, центром общественной дискуссии и знаковым явлением.

«Основная задача технологии — выявить и консолидировать сторонников своей политической позиции и «подсветить» противников. Пока шел скандал, сформировалась группа монархически настроенной общественности. Консерваторы увидели, что они не одиноки в своих воззрениях и стали объединяться. Повсеместно появились сообщества, причем не фейковые, а действующие», — подчеркнул Игорь Цыкунов.

В итоге, заметил эксперт, мы видим появление новой политической силы. Прокат фильма закончится, а консерваторы и сторонники монархии останутся. А сам фильм «Матильда» — всего лишь центр циклона, то есть пустота. Сам по себе он значения не имеет.