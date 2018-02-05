Играешь в World of Tanks? Следи за конкурсом «Танковый биатлон»

В феврале 2018 года лучшие экипажи мотострелковых и танковых соединений примут участие во втором этапе конкурса «Танковый биатлон», который состоится на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Минобороны РФ сообщило о завершении отбора танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон». Из ста экипажей танков Т-72Б3, принявших участие в состязаниях, отобраны 30 лучших.

«На отборочном этапе военнослужащие соревновались в вождении боевых машин и стрельбе из штатного вооружения танка», – сказано в сообщении. Для этого на полигонах оборудовали трассы с препятствиями, такими как змейка, косогор, эскарп, колейный мост, ров.

Лучшие экипажи примут участие во втором этапе конкурса «Танковый биатлон», который состоится в феврале 2018 года.