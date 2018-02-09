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09 февраля, в 11:02
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«Играть, как артист»: в МГУ фотограф Ельцина раскроет секреты мастерства

Известный российский фотожурналист Дмитрий Донской расскажет об интересных рабочих моментах

В МГУ 10 февраля личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина расскажет о своем творческом пути и поделится секретами профессионального мастерства.

Встреча с Дмитрием Донским пройдет в рамках открытого лектория по фотожурналистике, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В чем прелесть нашей профессии вне зависимости от того, что или кого ты снимаешь? Прелесть в том, что фотографом нельзя работать. Надо играть, как артист на сцене. Пусть игра имеет огромные ставки. Только тогда вы станете фотографом. Иначе ничего не выйдет», — говорит известный российский фотожурналист Дмитрий Донской.

МГУ проводит открытые лектории по фотожурналистике в рамках нового проекта факультета журналистики. Первую встречу провел преподаватель факультета, член жюри международного фотоконкурса World Press Photo Владимир Вяткин.


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