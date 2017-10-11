Игроки ФК«Урал» и ХК«Автомобилист» выйдут на лед в валенках

В субботу, 11 ноября, игроки футбольного клуба «Урал» проведут вместе с хоккеистами «Автомобилиста» благотворительный матч в валенках.

Основные игроки клубов сразятся на площадке КРК «Уралец», расположенного в Екатеринбурге на улице Большакова, 90, сообщает портал «Новости Урала».

Спортсмены выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один — в футбол, второй — в хоккей с мячом.

Впервые в истории спорта состоится подобное мероприятие, в котором примут участи профессиональные игроки хоккейного и футбольного клубов. Помимо игры, для уральских болельщиков запланирована развлекательная программа.

Все деньги, вырученные от игры, будут отправлены в школу-интернат «Эверест», в которой учатся дети с диагнозом ДЦП.