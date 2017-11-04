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04 ноября, в 00:06
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Игроков НХЛ оштрафовали за поливание соперников водой

Каждый из них заплатит по пять тысяч долларов

Игроков Национальной хоккейной лиги оштрафовали на пять тысяч долларов с формулировкой «за неспортивное поведение». Неожиданный поступок совершили сразу два именитых хоккеиста: Стивен Стэмкос и Кевин Хейз.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» сидел на скамейке во время третьего периода матча, когда мимо него проехал форвард оппонентов Алекс Киллорн, сообщает RT. Кевин Хейз схватил бутылку воды, стоящую неподалеку, и выплеснул жидкость прямо на Киллорна. Тот не стал делать вид, что все в порядке и, недолго думая, ткнул обидчика клюшкой.

Стивен Стэмкос решил заступиться за своего игрока и в ответ плеснул водой на скамейку «Нью-Йорк Рейджерс». Дисциплинарная комиссия НХЛ назвала такое поведение неспортивным и выписала Стэмкосу и Хейзу штрафы — по пять тысяч долларов каждому.


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