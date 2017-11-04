Игроков НХЛ оштрафовали за поливание соперников водой

Игроков Национальной хоккейной лиги оштрафовали на пять тысяч долларов с формулировкой «за неспортивное поведение». Неожиданный поступок совершили сразу два именитых хоккеиста: Стивен Стэмкос и Кевин Хейз.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» сидел на скамейке во время третьего периода матча, когда мимо него проехал форвард оппонентов Алекс Киллорн, сообщает RT. Кевин Хейз схватил бутылку воды, стоящую неподалеку, и выплеснул жидкость прямо на Киллорна. Тот не стал делать вид, что все в порядке и, недолго думая, ткнул обидчика клюшкой.

Стивен Стэмкос решил заступиться за своего игрока и в ответ плеснул водой на скамейку «Нью-Йорк Рейджерс». Дисциплинарная комиссия НХЛ назвала такое поведение неспортивным и выписала Стэмкосу и Хейзу штрафы — по пять тысяч долларов каждому.