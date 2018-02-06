Илон Маск предложил модифицировать людей для полета на Марс

Предприниматель Илон Маск предложил модернизировать людей, которые полетят на Марс. Он пояснил, что первыми на планете должны оказаться те, кто сможет выдержать воздействие радиации. Для этого первую группу колонизаторов Марса, по мнению Маска, необходимо генетически модифицровать.

Сейчас исследователи изучают то, как большие дозы радиации воздействуют на людей, больных онкологией, пишет ВладТайм. Вполне вероятно, что новые результаты исследований помогут корректировать человеческие гены и делать людей более устойчивыми к тем или иным условиям.

Предположительно, для этого необходимо повысить уровень меланина в организме человека. Именно меланин защищает человека от ультрафиолетового воздействия. Только в этом случае человек сможет находится на Марсе в комфортных условиях и не подвергаться негативному воздействию. Более того, это будет своеобразным эволюционным развитием.

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