Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 февраля, в 21:46
Новости

Илон Маск предложил модифицировать людей для полета на Марс

Предприниматель уверен, что первыми на планету должны полететь те, кто сможет выдержать радиацию
Предприниматель Илон Маск предложил модернизировать людей, которые полетят на Марс. Он пояснил, что первыми на планете должны оказаться те, кто сможет выдержать воздействие радиации. Для этого первую группу колонизаторов Марса, по мнению Маска, необходимо генетически модифицровать.

Сейчас исследователи изучают то, как большие дозы радиации воздействуют на людей, больных онкологией, пишет ВладТайм. Вполне вероятно, что новые результаты исследований помогут корректировать человеческие гены и делать людей более устойчивыми к тем или иным условиям.

Предположительно, для этого необходимо повысить уровень меланина в организме человека. Именно меланин защищает человека от ультрафиолетового воздействия. Только в этом случае человек сможет находится на Марсе в комфортных условиях и не подвергаться негативному воздействию. Более того, это будет своеобразным эволюционным развитием.

Praktika.ru регулярно рассказывает о планах человечества относительно покорения космоса и, в частности, Марса.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Образ жизни
16 февраля, в 14:01
Смартфон как личный тренер и диетолог 
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar