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18 декабря, в 14:51
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Илья Яшин подает в суд на мэра Москвы

Причиной этого стал запрет на проведение праздника «День свободных выборов»

Политический деятель и депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин заявил о своем намерении подать в суд на мэра столицы Сергея Собянина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. В качестве причины Яшин называет попытку запретить проведение местного праздника «День свободных выборов», назначенного ранее на 24 декабря.

“Подчиненные Собянина, превышая свои полномочия, мешают подготовке праздника. С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое”, – говорится в сообщении.

Илья Яшин убежден, что за организацией незаконного давления на политических активистов стоит лично мэр Москвы.

Политик также отметил, что считает крайне важным привлечь к происходящему внимание Центральной избирательной комиссии.

 


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