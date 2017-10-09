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09 октября, в 15:01
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Иммиграционная служба Новой Зеландии закроет визовый центр в Москве

В 2016 году страна приняла около 3,5 млн туристов

Новая Зеландия объявила о скором закрытии сразу 12 визовых центров в зарубежных странах, в том числе в России. По словам генерального менеджера иммиграционной службы по визовому сервису Стива Стюарта, решение вызвано объективными причинами.

В настоящее время порядка 50% заявок на визу подается в интернете. Популярность онлайн-заявок предоставляет возможность для нового подхода к обеспечению более точного, своевременного и последовательного принятия решений о визах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Стюарта.

Также он рассказал, что к 2020 году миграционная служба Новой Зеландии сократит свое присутствие за рубежом с 17 пунктов до пяти. Центры обработки онлайн-заявок останутся в Пекине и Мумбае, а также несколько офисов будут работать в тихоокеанском регионе.

Визовые центры в Москве, Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Нью-Дели, Претории и Шанхае будут закрыты, добавил Стюарт.

Ранее «Практика» писала о том, что третья по протяженности река в Новой Зеландии наделена правами человека.


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