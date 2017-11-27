Индия оправдала экипаж “антипиратского” судна

Экипаж принадлежащего американской компании судна Seaman Guard Ohio оправдан апелляционным судом Индии.

Как сообщает Deutsche Welle, в 2016 году 35 моряков, среди которых граждане Украины, Эстонии, Великобритании и Индии, были приговорены к тюремным срокам. Ранее береговая охрана задержала их вместе с судном недалеко от побережья индийского штата Тамил Наду. Полиция изъяла 35 образцов автоматического оружия и боеприпасы к ним. Утверждалось, что у экипажа не было разрешения от индийских властей на транспортировку оружия в территориальные воды страны.

Апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции и признал моряков невиновными. Были приняты во внимание доводы защиты о том, что установить факт нахождения судна в территориальных водах Индии обвинению не удалось.

Владелец судна, работающая в сфере безопасности компания AdvanFort, заявляет, что экипаж занимался “антипиратской деятельностью” и оказался недалеко от Индии случайно – у корабля просто кончилось топливо.