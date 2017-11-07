Индия разработала и успешно испытала собственную крылатую ракету

Во вторник, 7 ноября, Индия впервые за долгие годы провела удачное испытание дозвуковой крылатой ракеты собственной разработки Nirbhay. До этого успешный пуск был лишь в 2014 году.

Ракета Nirbhay была пущена с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Индии. «Испытательный пуск достиг всех задач миссии, начиная от старта до последнего миллиметра, повысив уверенность наших ученых, задействованных в испытаниях», — пояснили в ведомстве.

Ракета пробыла в воздухе порядка 50 минут, пролетев почти 750 километров. Nirbhay способна лететь на скорости 0.7 маха на высоте 100 метров.

Индия проводит испытания ракет собственной разработки уже около четырех лет, однако лишь 25% всех пусков были признаны успешными. Год назад выпущенная индийская ракета опасно отклонилась от траектории менее чем через две минуты после взлета, специалистам пришлось привести в действие механизм самоуничтожения.

Ранее «Практика» писала о том, что новая российская ракета на испытаниях достигла восьми скоростей звука.