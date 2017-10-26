Индия совершит вторую посадку на Луну в 2018 году

Индия объявила о планах совершить вторую посадку на Луну в 2018 году для выполнения минералогических и элементарных исследований поверхности.

Об этом объявила Индийская организация космических исследований, сообщает портал UPI. На Луну полетит космический корабль «Чандраян-2», который состоит из орбитальной и посадочной станций, а также небольшого автоматического лунохода (ровера).

Председатель ISRO Киран Кумар рассказал, что космическая организация уже готовится к запуску корабля, который запланирован на первый квартал следующего года.

22 октября 2008 года первый в Индии космический зонд и искусственный спутник Луны «Чандраян-1» был запущен с индийской стартовой площадки на острове Шрихарикота.

ISRO планирует потратить на организацию полета на Луну не более $93 миллионов. Примерно столько же стоит ракета Falcon Heavy от SpaceX, которую планируют запустить до конца 2017 года.

Но Falcon Heavy выходит на орбиту, а не садится на Луну. И ценовая позиция в $93 миллиона за лунную посадку может повлиять на космические планы других стран.

«Хорошей частью индийской космической программы является то, что им удается делать что-то дешево», — сказал астрофизик Австралийского национального университета Чарльз Линевайер.

Несколько других стран, включая Китай и Японию, планируют лунные экспедиции в ближайшие годы. Основная причина заключается в том, чтобы лучше понять условия окружающей среды Луны для потенциала населенных пунктов.