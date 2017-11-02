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Индустриальный парк создадут под Рязанью в 2018 году

Для этого выделена территория площадью 500 гектаров

В Рязанской области в следующем году создадут индустриальный парк площадью 500 гектаров.

Об этом в четверг, 2 ноября, рассказал губернатор региона Николай Любимов, сообщает ТАСС. У площадки есть несколько возможных инвесторов.

Николай Любимов отметил, что с 2018 года начнется работа над первым масштабным индустриальным парком. Руководство региона ведет переговоры с одним из сельхозпредприятий, которое безвозмездно передало в собственность области 500 гектаров земли. «Туда мы будем вкладывать деньги, чтобы создать инфраструктуру, для того, чтобы привлекать якорных инвесторов», — заявил губернатор.

Любимов также отметил, что региональные власти собираются построить большой инвестпарк в Новомичуринске. Главным преимуществом парка станет низкая стоимость подключения к энергоресурсам, так как он будет находиться недалеко от Новомичуринской ГРЭС.


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