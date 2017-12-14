Инфляция в РФ признана рекордно низкой

Президент России Владимир Путин заявил, что за период всей новейшей истории в России отмечен самый низкий уровень инфляции.

По его словам, дефицит бюджета составляет на сегодняшний день около 2,2 процента. Такие данные были озвучены им в ходе традиционной пресс-конференции.

Кроме того, президент добавил, что в России наблюдается явный рост экономики, а также ее оздоровление в целом. По его словам, в этом плане Минэкономразвития предоставляет совершенно объективные данные.

Путин добавил, что России удалось выйти на показатели роста экономики, несмотря на такие факторы, как санкции и снижение цен на нефть.