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14 декабря, в 13:03
Новости

Инфляция в РФ признана рекордно низкой

Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции

Президент России Владимир Путин заявил, что за период всей новейшей истории в России отмечен самый низкий уровень инфляции.

По его словам, дефицит бюджета составляет на сегодняшний день около 2,2 процента. Такие данные были озвучены им в ходе традиционной пресс-конференции.

Кроме того, президент добавил, что в России наблюдается явный рост экономики, а также ее оздоровление в целом. По его словам, в этом плане Минэкономразвития предоставляет совершенно объективные данные.

Путин добавил, что России удалось выйти на показатели роста экономики, несмотря на такие факторы, как санкции и снижение цен на нефть.


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