Инфляция в России упала до 3% в годовом выражении

По состоянию на сегодняшний день министерство экономического развития Российской Федерации оценивает инфляцию в стране на уровне 3%.

Об этом сообщил председатель ведомства Максим Орешкин в ходе российско-саудовского инвестиционного форума, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в 2017 году экономика в России после двух тяжелых лет перешла на новый уровень роста. На данный момент темпы увеличения ВВП страны уже превышают 2%, а по итогам текущего года ожидается 2,1%. Кроме того, заметно снизился уровень инфляции — до 3%, а золотовалютные резервы продолжают увеличиваться и на данный момент составляют $427 миллиардов.

Орешкин заявил, что новая фаза экономического роста в России будет носить длительный характер. Это обусловлено сокращением макроэкономической неопределенности, стабилизацией условий ведения предпринимательства, а также стартом нового кредитного цикла в низкой инфляционной среде.