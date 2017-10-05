Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 11:45
Новости

Инфляция в России упала до 3% в годовом выражении

Также увеличились темпы роста ВВП в РФ и уже превысили 2%

По состоянию на сегодняшний день министерство экономического развития Российской Федерации оценивает инфляцию в стране на уровне 3%.

Об этом сообщил председатель ведомства Максим Орешкин в ходе российско-саудовского инвестиционного форума, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в 2017 году экономика в России после двух тяжелых лет перешла на новый уровень роста. На данный момент темпы увеличения ВВП страны уже превышают 2%, а по итогам текущего года ожидается 2,1%. Кроме того, заметно снизился уровень инфляции — до 3%, а золотовалютные резервы продолжают увеличиваться и на данный момент составляют $427 миллиардов.

Орешкин заявил, что новая фаза экономического роста в России будет носить длительный характер. Это обусловлено сокращением макроэкономической неопределенности, стабилизацией условий ведения предпринимательства, а также стартом нового кредитного цикла в низкой инфляционной среде.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 12:27
Опрос: жители России начали меньше доверять медикам
Новости
25 сентября, в 14:09
Президент России утвердил отставку губернатора Самарской области
Новости
03 октября, в 09:33
Facebook: 56% «российской» рекламы показали в США уже после выборов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо