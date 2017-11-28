Информационно-выставочный центр Лихачева открылся в Санкт-Петербурге

Во вторник, 28 ноября, в Санкт-Петербурге по адресу Английская набережная дом 44 открыли информационно-выставочный центр имени Дмитрия Лихачева. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов, сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Фонда Лихачева, представители общественности и другие.

«Открытие центра – это еще один важный шаг в деле сохранения памяти о нашем выдающемся современнике, Почетном Гражданине нашего города, настоящем петербуржце – по рождению, по духу и по призванию», – цитирует Говорунова пресс-служба мэра и правительства Санкт-Петербурга.

Также он подчеркнул, что Лихачев проповедовал знание, просвещение, заботился о сохранении культурного наследия и способствовал развитию нравственных начал в обществе.

«Ровно год назад, когда отмечалось 110-летие этого великого человека, губернатор Георгий Полтавченко дал поручение создать центр Лихачева. Сегодня, в 111-ую годовщину со дня рождения, центр радушно открывает свои двери», – добавил Говорунов.

В центре разместилась мемориальная экспозиция, посвященная основным этапам жизни и деятельности Дмитрия Лихачева, документы, книги и личные вещи, переданные родственниками ученого в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга, фотопортреты и многое другое.

Ранее «Практика» приводила послание Дмитрия Лихачева будущему поколению.