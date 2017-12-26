Инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина

Инициативная группа избирателей поддержала на собрании кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России.

Собрание группы состоялось на ВДНХ в павильоне “Россия – моя история”. Как передают “Ведомости”, участники собрания голосовали за поддержку кандидатуры Путина вставая со своих мест. Воздержавшихся и госовавших “против” не оказалось. Инициативную группу возглавила Елена Шмелева, руководитель центра “Сириус”. В числе участников группы большую часть составили депутаты Госдумы, сенаторы, представители ОНФ, деятели искусства, культуры и спорта.

Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, однако ряд политических партий и движений поддержали его кандидатуру. В частности, Praktika.ru сообщала о поддержке кандидатуры Путина партией “Родина”.