Инклюзивные проекты Урала представили на всемирном фестивале в Сочи

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи прошла презентация инклюзивных уральских проектов «Волонтером может быть каждый».

Одним из главных спикеров площадки стал инвалид по зрению и руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Олега Колпащикова знают не только на Урале, но и во всем мире. Он разрабатывает проекты, которые являются базой для развития инклюзии в обществе. «Цель нашей организации — повышение социально-деловой активности людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал руководитель организации.

Олег провел инклюзивное кругосветное путешествие на катамаранах, экскурсии в темноте и организовал гуманитарную миссию «Паруса духа». Основную деятельность Колпащиков ведет в Екатеринбурге.

Самым масштабным проектом организаций «Белая трость» стал первый Всемирный конгресс людей с ОВЗ, в котором участвовали более 700 делегатов с разных уголков планеты. Организовать столь массовое мероприятие помогало правительство Свердловской области.