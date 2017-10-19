Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 14:11
Новости

Инклюзивные проекты Урала представили на всемирном фестивале в Сочи

Главным спикером площадки стал Олег Колпащиков

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи прошла презентация инклюзивных уральских проектов «Волонтером может быть каждый».

Одним из главных спикеров площадки стал инвалид по зрению и руководитель организации «Белая трость» Олег Колпащиков, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Олега Колпащикова знают не только на Урале, но и во всем мире. Он разрабатывает проекты, которые являются базой для развития инклюзии в обществе. «Цель нашей организации — повышение социально-деловой активности людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал руководитель организации.

Олег провел инклюзивное кругосветное путешествие на катамаранах, экскурсии в темноте и организовал гуманитарную миссию «Паруса духа». Основную деятельность Колпащиков ведет в Екатеринбурге.

Самым масштабным проектом организаций «Белая трость» стал первый Всемирный конгресс людей с ОВЗ, в котором участвовали более 700 делегатов с разных уголков планеты. Организовать столь массовое мероприятие помогало правительство Свердловской области.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
вчера в 20:49
Флешмоб «Обними волонтера» начался на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Новости
12 октября, в 16:33
Комитет Свердловской области одобрил проекты в сфере здравоохранения
Новости
13 октября, в 17:26
Карелин даст урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо