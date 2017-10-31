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31 октября, в 18:42
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Иностранцы больше не смогут приобретать жилье в Новой Зеландии

Решение правительства обусловлено тем, что гражданам страны становится сложнее покупать недвижимость

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, который был избран на пост 26 октября, намерен запретить приезжим жителям других государств приобретать уже построенную недвижимость внутри страны.

Как сообщает американский телевизионный канал CNN, премьер уверен, что популярность недвижимости у иностранных покупателей ведет к тому, что цены неизменно растут.

В связи с этим местным жителям от года к году становится все более тяжело приобретать недвижимость в Новой Зеландии. Ардерн пояснила, что подобный запрет вступит в законную силу в начале следующего года.

По информации телеканала, возросший спрос на недвижимость в этой стране обусловлен тем, что регион очень привлекателен для туристов.

В текущем году стоимость недвижимости в Новой Зеландии возросла на 10%. При этом только 60% граждан государства являются формальными владельцами жилья, в то время как 15 лет назад их было 75%.

Ранее «Практика» информировала о том, что иностранцы смогут получить российское гражданство за покупку недвижимости на сумму от 50 миллионов рублей.


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