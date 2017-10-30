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30 октября, в 18:48
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Иностранцы начали изучать русский язык для работы волонтерами на ЧМ-18

Онлайн-курсы открыты на сайте Института русского языка имени Пушкина

Порядка четырех тысяч иностранных граждан прошли онлайн-курсы русского языка для того, чтобы работать волонтерами на мундиале, который пройдет в России в 2018 году.

Об этом в понедельник, 30 октября, рассказала вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации, передает ТАСС.

Она рассказала, что на интернет-портале Института русского языка имени Пушкина был запущен онлайн-курс, направленный на изучение русского языка иностранцами.

Эти курсы рассчитаны на тех людей, которые оформили заявки для участия в качестве волонтеров на ЧМ-2018 по футболу. На данный момент онлайн обучение прошли 3802 человека.

В заключение Голодец заявила, что если люди готовы изучать русский язык для волонтерской деятельности на территории России, то это обязательно нужно приветствовать.


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