Иностранцы начали изучать русский язык для работы волонтерами на ЧМ-18

Порядка четырех тысяч иностранных граждан прошли онлайн-курсы русского языка для того, чтобы работать волонтерами на мундиале, который пройдет в России в 2018 году.

Об этом в понедельник, 30 октября, рассказала вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации, передает ТАСС.

Она рассказала, что на интернет-портале Института русского языка имени Пушкина был запущен онлайн-курс, направленный на изучение русского языка иностранцами.

Эти курсы рассчитаны на тех людей, которые оформили заявки для участия в качестве волонтеров на ЧМ-2018 по футболу. На данный момент онлайн обучение прошли 3802 человека.

В заключение Голодец заявила, что если люди готовы изучать русский язык для волонтерской деятельности на территории России, то это обязательно нужно приветствовать.