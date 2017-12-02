Интерпол проверит 40 тысяч ордеров на розыск

Интерполу предстоит пересмотреть около 40 тысяч ордеров на розыск.

Как сообщает REGNUM, такие меры будут приняты в связи с подозрением, что они имели политическую мотивацию. Уточняется, что речь идет о 40 тысячах так называемых “красных уведомлений”.

Так, в мае текущего года правоохранительная организация подтвердила информацию о том, что международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича был остановлен именно в связи с тем, что уведомление носило политический характер.

При этом Интерплолом также были ликвидированы все данные об Александре Януковиче, сыне экс-президента Украины.

Кроме того, в октябре Интерпол признал “политически мотивированным” и уведомление России в отношении уголовного преступника Уильяма Браудера, подозреваемого в крупных налоговых махинациях.