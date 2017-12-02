Сегодня:
$
Нефть
Золото
02 декабря, в 00:34
Новости

Интерпол проверит 40 тысяч ордеров на розыск

Часть из них могли иметь политическую мотивацию

Интерполу предстоит пересмотреть около 40 тысяч ордеров на розыск.

Как сообщает REGNUM, такие меры будут приняты в связи с подозрением, что они имели политическую мотивацию. Уточняется, что речь идет о 40 тысячах так называемых “красных уведомлений”.

Так, в мае текущего года правоохранительная организация подтвердила информацию о том, что международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича был остановлен именно в связи с тем, что уведомление носило политический характер.

При этом Интерплолом также были ликвидированы все данные об Александре Януковиче, сыне экс-президента Украины.

Кроме того, в октябре Интерпол признал “политически мотивированным” и уведомление России в отношении уголовного преступника Уильяма Браудера, подозреваемого в крупных налоговых махинациях.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
24 ноября, в 19:49
Глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку
Новости
26 ноября, в 12:49
На международном кинофестивале в ОАЭ покажут “Нелюбовь” Звягинцева
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar