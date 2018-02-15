Инвестиции в Арктику

С 15 по 16 февраля в Санкт-Петербурге пройдет международный саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, развитие и инновации», на котором представители различных стран обсудят дальнейшее сотрудничество и развитие в этом регионе.

Напомним, свои границы, континентальные шельфы, исключительные экономические зоны в Арктике имеют восемь государств: Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия. Однако международно-правовой статус Арктики окончательно не урегулирован. Именно поэтому важнейшей целью саммита является сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничеств.

Саммит организован Санкт-Петербургской Арктической академией наук в партнерстве с Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и СбГМТУ и при поддержке Арктического Совета Ассамблеи народов Евразии, Союза нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Оператором Саммита является ООО «Агентство по наукоемким и инновационным технологиям «Прогноз-Норд».

Одной из важнейших задач саммита станет создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. «Условием успешного развития Севера и Дальнего Востока должен стать комплексный характер освоения этих территорий, при активном решении производственных, ресурсных, транспортного, инфраструктурных проектов на основе современных высокоэффективных технологий и разработок», – заявляют организаторы мероприятия.

Также участникам будет представлена специальная выставочная экспозиция. Например, предусмотрено посещение Крыловского государственного научного центра, Балтийского завода и Адмиралтейских верфей.