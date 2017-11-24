Инженеры компании Youbionic разработали электромеханическую руку

Чаще всего искусственные конечности разрабатываются для того, чтобы восполнить утраченные, однако компания Youbionic разработала электромеханическую насадку на руку для усиления возможностей здорового человека.

Их изобретение состоит из двух роботизированных кистей рук, управляемых с помощью пальцев одной из рук человека, сообщает Gizmodo. Также издание напоминает, что в 2016 году американские инженеры создали роботизированную третью руку для барабанщиков, которая может прикрепляться к плечу музыканта и играть вместе с ним, подстраиваясь под его ритм.

Каждая кисть устройства Youbionic повторяет по функциям настоящую человеческую руку. Так как человек не может управлять всеми десятью пальцами одновременно с помощью одной руки, инженеры использовали рычаги, которые закрепляются на указательном и безымянном пальцах и отвечают за движение одной из рук.

Ранее «Практика» писала о том, что инженеры литовской компании создали паяльник, заставляющий детали левитировать.