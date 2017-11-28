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28 ноября, в 13:11
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iPhone может получить гибкий дисплей

Устройство с новым экраном сможет открываться и закрываться как книга

Американская компания Apple запатентовала складной дисплей в Бюро патентов и торговых марок США. Идея разработки заключается в том, что гаджеты с такими экранами можно будет складывать подобно книге.

Возможно, следующий смартфон Apple получит дисплей, способный сгибаться, сообщает Mashable. Кроме того, гибкий-экран можно будет устанавливать в часы, ноутбуки, планшеты и другие современные гаджеты.

Заявка на патент была подана компанией еще в сентябре прошлого года, но только сейчас она обнародована на сайте американского ведомства. Издание отмечает, что Apple может выпустить смартфоны и планшеты со складной конструкцией после 2020 года.

Ранее «Практика» писала о том, что камеры iPhone могут вести съемку пользователей без их ведома.


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