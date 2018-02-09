iPhone под угрозой? Хакеры выложили в сеть код ОС смартфонов Apple

Хакеры выложили в интернет исходный код программы iBoot, которая является основным компонентом операционной системы смартфонов iPhone от Apple.

Исходный код iBoot опубликовали на сайте GitHub, где периодически выкладываются такие данные, сообщает ТАСС.

Программы iBoot отвечает за безопасную загрузку операционной системы. «Защита ее кода была одной из приоритетных задач Apple. Компания даже объявляла вознаграждение в размере до $200 тысяч для тех, кто сможет найти уязвимости в программе», – сказано в сообщении.

Специалист компании по операционным системам Джонатан Левин назвал утечку “крупнейшей в истории” Apple. Он отметил, что код настоящий, однако неизвестно, кто его украл.

Apple потребовала, чтобы руководство портала удалило данную информацию. Это требование было выполнено. Теперь код недоступен для просмотра пользователями.