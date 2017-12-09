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09 декабря, в 14:16
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Ирак объявил о победном завершении войны против ИГ*

Победить врага удалось благодаря решительности и сплоченности

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полной победе против группировки “Исламское государство”, запрещенной в России.

Он заявил, что контроль над всей границей с Сирией восстановлен окончательно, сообщает РИА Новости. “Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ*”, – сказал премьер в субботу.

Аль-Абади подчеркнул, что Ирак победил врага благодаря решительности и сплоченности. Это позволило в короткие сроки нанести террористам массовое поражение.

Премьер-министр Ирака ранее говорил, что объявит о полной победе против ИГ, запрещенной в России,  в иракской пустыне. В конце прошлого месяца вооруженным силам Ирака удалось вытеснить террористов из пустынных районов на западе страны. В субботу, 9 декабря, контроль по всей границы с Сирией был полностью восстановлен.


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