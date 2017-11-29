Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом

Власти Иракского Курдистана сообщили, что готовы к серьезному диалогу с Багдадом для разрешения кризиса в отношениях, который возник после референдума, заявление было сделано на встрече с президентом Ирака Фуадом Маасумом.

В конце сентября в Курдистане прошел несогласованный с федеральными властями референдум о независимости. После этого Багдад принял ряд санкционных мер, а федеральный суд признал плебисцит незаконным. Стороны неоднократно пытались провести переговоры, однако попытки не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.

“Правительство региона Курдистан подтвердило готовность начать серьезный и конструктивный диалог с федеральным правительством для преодоления действующего кризиса, что будет в интересах всех сынов иракского народа”, – цитирует пресс-служба президента страны Фуада Маасума.

Также он выразил надежду, что сторонам удастся достичь решения споров в ближайшее время.

Ранее «Практика» писала о том, что иракский Курдистан обвинил Багдад в подготовке военной операции.