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29 ноября, в 21:55
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Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом

Отношения с властями автономии зашли в тупик после проведения курдами референдума о независимости

Власти Иракского Курдистана сообщили, что готовы к серьезному диалогу с Багдадом для разрешения кризиса в отношениях, который возник после референдума, заявление было сделано на встрече с президентом Ирака Фуадом Маасумом.

В конце сентября в Курдистане прошел несогласованный с федеральными властями референдум о независимости. После этого Багдад принял ряд санкционных мер, а федеральный суд признал плебисцит незаконным. Стороны неоднократно пытались провести переговоры, однако попытки не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.

“Правительство региона Курдистан подтвердило готовность начать серьезный и конструктивный диалог с федеральным правительством для преодоления действующего кризиса, что будет в интересах всех сынов иракского народа”, – цитирует пресс-служба президента страны Фуада Маасума.

Также он выразил надежду, что сторонам удастся достичь решения споров в ближайшее время.

Ранее «Практика» писала о том, что иракский Курдистан обвинил Багдад в подготовке военной операции.


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