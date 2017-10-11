Иракский Курдистан обвинил Багдад в подготовке военной операции

Правительство курдской автономии Иракский Курдистан обвиняет Багдад в подготовке крупной военной операции. Якобы, планируется восстановление контроля над провинцией Киркук.

Совет безопасности правительства Иракского Кудрдистана сообщил в своем Twiiter, что получает информацию о том, что иракские войска (в которые входит «Аль-Хашд аш-Шааби») и федеральная полиция планируют атаковать участок на юго-западе от Киркука и к северу от Мосула на Курдистан. Киркук не входит в курдскую автономию официально, но по факту контролируется именно ей. Из-за ситуации в Иракском Курдистане был уволен губернатор Киркука, который позволил усилить там концентрацию своего курдского ополчения. После этого было решено ввести в провинцию иракские войска.

Ранее «Практика» писала, что Ирак отказался вести переговоры с Иракским Курдистаном до того, как референдум будет признан нелегетимным. 25 сентября прошел референдум о независимости Курдистана и 92% избирателей проголосовали за отделение от государства.