Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 20:34
Новости

Ираку потребуется опыт российских компаний в восстановлении экономики

Москва уже оказала Багдаду значительную помощь в борьбе с террористами

Иракский посол в Москве Хайдар Хади заявил, что его страна рассчитывает на помощь России в восстановлении экономики и уточнил, что речь идет об участии российских компаний.

По его словам, Ирак был частично разрушен за период войны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). После победы стране будет необходим опыт российских компаний, сообщает ТАСС.

Также Хади подчеркнул, что на деловом ирако-российском совете речь заходила и о сотрудничестве между посольством и российскими компаниями для поддержки предпринимателей РФ в выходе на рынок Ирака. «Деловых возможностей будет много», — добавил он.

Посол признает, что Россия и Ирак — стратегические партнеры в борьбе с терроризмом и напоминает о поддержке РФ в плане поставок его стране военных материалов и подготовке армейских кадров.

Ранее «Практика» писала о том, что Кремль подтвердил заключение контракта с Ираком по поставке танков Т-90.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 октября, в 14:54
Денис Данилов раскритиковал идею Минфина о регистрации майнеров
Новости
13 октября, в 16:45
Дмитрий Шиманов: Китай переходит в постиндустриальную стадию развития
Новости
19 октября, в 19:40
США: Россия должна ответить за «вмешательство» в выборы

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо