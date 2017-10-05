Ираку потребуется опыт российских компаний в восстановлении экономики

Иракский посол в Москве Хайдар Хади заявил, что его страна рассчитывает на помощь России в восстановлении экономики и уточнил, что речь идет об участии российских компаний.

По его словам, Ирак был частично разрушен за период войны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). После победы стране будет необходим опыт российских компаний, сообщает ТАСС.

Также Хади подчеркнул, что на деловом ирако-российском совете речь заходила и о сотрудничестве между посольством и российскими компаниями для поддержки предпринимателей РФ в выходе на рынок Ирака. «Деловых возможностей будет много», — добавил он.

Посол признает, что Россия и Ирак — стратегические партнеры в борьбе с терроризмом и напоминает о поддержке РФ в плане поставок его стране военных материалов и подготовке армейских кадров.

Ранее «Практика» писала о том, что Кремль подтвердил заключение контракта с Ираком по поставке танков Т-90.