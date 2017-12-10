Иран и Великобритания решают проблемы двусторонних отношений

Представитель МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе рабочей поездки в Иран провел встречу с главой республики Хасаном Роухани.

Британский министр иностранных дел отметил, что Лондон и Тегеран намерены прийти к скорейшему решению проблем двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходе визита в Иран Джонсон побеседовал с руководителем Организации по атомной энергии Али Акбаром Салехи.

На обеих встречах обсуждался ряд региональных и двусторонних проблем, заявили в МИД. В целом и Лондон, и Тегеран выразили заинтересованность в достижении прогресса во всех сферах сотрудничества, а также высказали намерение прийти к разрешению всех спорных моментов.