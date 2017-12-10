Сегодня:
$
Нефть
Золото
10 декабря, в 17:14
Новости

Иран и Великобритания решают проблемы двусторонних отношений

Глава британского МИД Борис Джонсон встретился с президентом республики Хасаном Роухани

Представитель МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе рабочей поездки в Иран провел встречу с главой республики Хасаном Роухани.

Британский министр иностранных дел отметил, что Лондон и Тегеран намерены прийти к скорейшему решению проблем двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходе визита в Иран Джонсон побеседовал с руководителем Организации по атомной энергии Али Акбаром Салехи.

На обеих встречах обсуждался ряд региональных и двусторонних проблем, заявили в МИД. В целом и Лондон, и Тегеран выразили заинтересованность в достижении прогресса во всех сферах сотрудничества, а также высказали намерение прийти к разрешению всех спорных моментов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar