Иран поставляет в Россию 3 миллиона баррелей нефти ежемесячно

Объемы поставок нефти из Ирана в Россию составляют три миллиона баррелей в месяц. Об этом рассказал министр нефти Ирана Бижан Намдар, передает ТАСС.

По его словам, поставки такого количества нефти производятся по программе «нефть в обмен на товары», которая стартовала в мае прошлого года. Эта программа была создана двумя странами еще в 2014 году, когда против Ирана действовали санкции. Объем сделки был обозначен 100 тысяч баррелей в сутки, расчет производится в евро.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, отметил, что программа «нефть в обмен на товары» подразумевает механизм развития торговых отношений между странами, так как выручка идет на покупку российских товаров и услуг.