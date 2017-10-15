Иран: ядерная политика Трампа не повлияет на стоимость нефти

Министр нефти Ирана Бижан Зангане высказался о новой стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану, по его словам, внесение изменений в Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы не повлияет на стоимость нефти.

«Я считаю маловероятным, что эти замечания будут иметь какое-либо определяющее влияние на цены на нефть», — цитирует его агентство Shana.

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять «дестабилизирующему влиянию» Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус «стражей исламской революции».

В начале октября Трамп обвинил Тегеран в финансировании КНДР и назвал это «абсолютно недопустимым».

Ранее «Практика» писала о том, что самолетам США запретили пролеты в воздушном пространстве Ирана.