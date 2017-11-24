Иранские военные корабли будут развернуты в Мексиканском заливе

Новый командир военно-морского флота Ирана пообещал отправить военный корабль в Мексиканский залив и Атлантический океан, что может вызвать обеспокоенность в Вашингтоне, сообщает UPI.

Контр-адмирал Хоссейн Ханзади сказал, что планирует развернуть суда за пределами Ближнего Востока и что военные корабли посетят Латинскую Америку, сообщает NBC News .

Иранские военные планируют «размахивать флагом нашей страны в Мексиканском заливе», – сказал Хансади.

«Наши военные корабли будут отправлены в Атлантический океан в ближайшем будущем и посетят одно из дружественных государств в Южной Америке и Мексиканском заливе», – сказал он, по данным иранского информационного агентства Fars .

«Появление наших кораблей в Средиземном море шокировало мир, США также комментировали его», – добавил иранский командующий.

Планы по отправке кораблей, на территории, близкие к Соединенным Штатам, давно известны.

В 2014 году контр-адмирал Хабиболла Сайяри сказал, что Тегеран отправит суда вблизи морских границ США в ответ на военные корабли США в Персидском заливе.

Затем Сайяри отменил планы, и напряженность спала после того, как Соединенные Штаты и Иран достигли ядерного соглашения в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп критиковал сделку и назвал Иран «убийственным режимом».