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19 декабря, в 16:14
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«Иронию судьбы» в этом году покажет «Россия-1»

Первый канал объяснил пропажу фильма со своей трансляции впервые за 10 лет

В этом году фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажет «Россия-1», а не Первый канал.

Это подтвердили в пресс-службе Первого канала, сообщает Лента.ру. Картиной владеет киноконцерн «Мосфильм», и в этой году он договорился о трансляции с телеканалом «Россия-1».

«”Ирония судьбы” является частью пакета “Мосфильма”, который делится и ротируется между каналами», – сказали на Первом канале.

В этом году канал будет транслировать фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Картины покажут 31 декабря вечером.

Такое распределение касается всего года в целом. Известные советские киноленты распределяют только между Первым каналом и «Россия-1».

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» вышел на экраны телевизоров 1975 года. Право показывать картину в преддверии Нового года закрепилось за Первым каналом в 2007 году.


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