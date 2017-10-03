Судебное слушание по иску Бекетова против Навального отложили на конец октября

Рассмотрение иска главы националистического движения SERB Игоря Бекетова к политику Алексею Навальному о требовании выплатить миллион рублей в качестве возмещения морального ущерба за протестный митинг в центре российской столицы 12 июня отложили на 31 октября.

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова. Она отметила, что заседание пройдет 31 октября в 14:30 по московскому времени.

Известно, что судебное слушание было решено отложить в связи с тем, что ответчик и его представители не явились на запланированное ранее заседание.

Бекетов подал на Навального в суд в связи с организацией протеста на Тверской улице в Москве 12 июня 2017 года. По словам истца, несогласованный с городским правительством митинг оппозиционера воспрепятствовал нормальному проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Тем самым действия Навального и его сподвижников, по мнению Бекетова, принесли ему моральный ущерб.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент сам Алексей Навальный задержан представителями правоохранительных органов на 20 суток. Кроме того, глава штаба оппозиционера Леонид Волков также был арестован, полиция задержала его на аналогичный срок.

Отмечается, что Волков получил 20 суток ареста в связи с призывами к участию в несогласованной протестной акции в Нижнем Новгороде.