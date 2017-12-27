Иск Telegram к ФСБ зарегистрирован

Иск администрации популярного мессенджера Telegram к Федеральной службе безопасности РФ зарегистрирован в Верховном суде.

Об этом сообщает РИА Новости. Команду популярного мессенджера представляет известная правозащитная группа “Агора”. Поводом к иску стал приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления “организаторами распространения информации” данных, необходимых для декодирования – фактически, доступ к пользовательской переписке.

Юристы считают, что данный приказ идет вразрез с действующим законодательством.

Как ранее передавала Praktika.ru, Мещанский суд Москвы признал законным штраф, назначенный Telegram за отказ делиться информацией с ФСБ.